Soirée de lancement LES HIVERNALES# 2, résidences de création Centre culturel Bellegarde, 1 décembre 2022, Toulouse.

Arts croisés et projets transdisciplinaires, résidences dédiées à la création et au soutien artistique, en partenariat avec la Brique Rouge

Centre culturel Bellegarde 17 Rue Bellegarde, 31000 Toulouse, France

Les Hivernales #2 sont un cycle de résidences dédiées à la création

et au soutien artistique de décembre 2022 à mars 2023. Les Centres culturels Bellegarde et Brique Rouge consacrent ensemble leurs espaces et la saison d’hiver à l’infusion artistique. Au fil des accueils, le public est

invité à découvrir ces étapes de création par des rencontres, bords de scène ou sorties de résidence. La soirée de lancement, en présence des artistes et compagnies, sera un temps de présentation en images et en extraits des projets, une rencontre artistique et conviviale.

Les compagnies accueillies sur la saison :

À Bellegarde, les arts croisés, les projets transdisciplinaires (danse, arts visuels et numériques, art contemporain, création sonore…) invitent les publics à renouveler leur regard sur la création actuelle.

Avec : Atention Cie / Cie JCN / Cie Mattatoio Sospeso / Cie Silboe / Cie Peter Agardi / Cie Shonen & ISDAT / Collectif Hortense

À la Brique rouge, une programmation variée est dédiée au jeune et très jeune public, avec une attention aux projets qui permettent l’accessibilité à tous.

Avec : Cie l’Appel du genou / Cie Minuscule / Cie Grandes choses et petits riens / Cie Filao / Cie Areski / Cie En filigrane



