Mémorial de la Shoah-Centre Culturel Jules-Isaac Centre culturel Beit Yacov Clermont-Ferrand Catégories d’Évènement: Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme Mémorial de la Shoah-Centre Culturel Jules-Isaac Centre culturel Beit Yacov Clermont-Ferrand, 17 septembre 2023, Clermont-Ferrand. Mémorial de la Shoah-Centre Culturel Jules-Isaac Dimanche 17 septembre, 09h30, 14h30 Centre culturel Beit Yacov Ancienne synagogue construite en 1862, elle a été restaurée en 2013 pour devenir un centre culturel et pédagogique dédié à la l’histoire, la mémoire et la culture juive, mais aussi à la sensibilisation au rôle des Justes durant la Seconde Guerre mondiale. Centre culturel Beit Yacov 20, rue des Quatre-Passeports, 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63000 Bonnabaud Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Autres Lieu Centre culturel Beit Yacov Adresse 20, rue des Quatre-Passeports, 63000 Clermont-Ferrand Ville Clermont-Ferrand Departement Puy-de-Dôme Lieu Ville Centre culturel Beit Yacov Clermont-Ferrand latitude longitude 45.779559;3.078609

Centre culturel Beit Yacov Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clermont-ferrand/