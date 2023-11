Ma Région Virtuose à La Ferté-Bernard Centre culturel Athéna La Ferté-Bernard, 27 janvier 2024, La Ferté-Bernard.

Du 26 au 28 janvier 2024, la Région propose une programmation musicale d’exception sous la direction artistique de René Martin. Avec plus de 150 concerts dans 24 villes des Pays de la Loire et des billets de 2 à 12 €, l’excellence musicale devient accessible à tous.

SAMEDI 27 JANVIER 2024

17h00 – Théâtre du Centre culturel Athéna (45’) – 2€

Orchestre symphonique du Pays du perche sarthois

Pierre Ledru direction

Œuvres de Beethoven, Dvorák, musique klezmer

18h30 – Théâtre du Centre culturel Athéna (45’) – 6€

Trio Chausson trio avec piano

“Vents d’Est”

Haydn : Trio avec piano en sol majeur Hob.XV:25 “Tzigane”

Dvorák : Trio pour piano et cordes n°4 opus 90 “Dumky”

Ayant séjourné une partie de sa vie à Eszterháza en Hongrie, Haydn fut l’un des premiers compositeurs à intégrer le style tzigane dans sa musique, comme en témoigne l’utilisation de verbunkos dans le finale échevelé de son trio en sol majeur, danses que Bartók utilisera à son tour dans les Danses populaires roumaines. Très imprégné lui aussi de folklore slave, Dvorák a eu souvent recours à la dumka dont le chant nostalgique forme toute la matière du célèbre Trio “Dumky”.

BILLETTERIE

Ouverture de la billetterie le vendredi 15 décembre au Centre culturel Athéna, avenue du Général de Gaulle à La Ferté Bernard.

Lundi de 9h00 à 12h00 / du mardi au vendredi de 14h00 à 17h30

Les jours de concerts, la billetterie ouvre 30 min avant

Contact / réservation : 02 43 71 46 46 – athena@lafertebernard.fr

Billetterie en ligne : billetterie-athena.mapado.com

ACCESSIBILITE

Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite. Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous invitons à nous prévenir de votre venue lors de l’achat de vos places.

Centre culturel Athéna avenue du Général de Gaulle, 72400 La Ferté Bernard La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire

