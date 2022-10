CROCODILES Centre culturel Athéna, 20 octobre 2022, La Ferté-Bernard.

CIE BARBES 35 / CENDRE CHASSANNE

La Ferté-Bernard

D’après Dans la mer il y a des crocodiles de Fabio Geda*

Spectacle tout public (à partir de 9 ans – CM1)

Mise en scène et adaptation Cendre Chassanne et Carole Guittat

Avec en alternance Rémi Fortin / Zacharie Lorent

Crocodiles est le récit d’une épopée tragique et ordinaire, miraculeuse et pleine d’espoir : l’histoire vraie d’Enaiat, enfant migrant. Mise en scène avec douceur et à hauteur d’enfant, il résonne avec la réalité de milliers de migrants, réfugiés, exilés. Ce témoignage poignant, sans amertume, est porté par un comédien à l’énergie époustouflante. Une histoire de notre temps, pour donner une parole à ces destinées qu’on résume trop souvent à quelques clichés.

Enaiat, afghan et hazara, a dix ans lorsque sa mère le conduit clandestinement au Pakistan et l’y laisse. Les hazaras sont considérés comme des esclaves par les pachtounes et les talibans, qui les persécutent ou les éliminent. En abandonnant son enfant de l’autre côté de la frontière, la mère lui donne une chance de sauver sa vie. Débute alors, pour Enaiat, un périple de 5 années, jalonné d’épreuves, jusqu’à son arrivée, en Italie, où une famille va l’accueillir.

6 années plus tard, Enaiat a 21 ans, il rencontre Fabio Geda, éducateur, auteur : ensemble ils décident d’écrire Dans la mer il y a des crocodiles, traduit en 28 langues. Le livre adapté par Cendre Chassanne et Carole Guittat devient CROCODILES, un spectacle destiné à tous, enfants, adolescents et adultes.

Il y a une nécessité urgente de raconter l’histoire au monde. L’histoire d’un enfant migrant. Pas celle qu’on nous raconte à la télé. Pas celle qu’on agite à renfort d’images choc et contre productives : c’est à dire à côté de l’humain, mais l’histoire d’un enfant, sauvé par sa mère, car il n’y a pas d’autre choix : fuir et s’arranger avec la réalité du monde adulte, les trafiquants, les camps de travail, les voyages interminables, l’enfer, l’inadmissible…

EXTRAIT « En fait, voilà, je ne m’attendais pas à ce qu’elle s’en aille vraiment. Tu n’es pas prêt à dix ans, même si avant de t’endormir ta mère t’a serré longtemps contre sa poitrine, en te disant qu’il faut toujours avoir un rêve au-dessus de la tête, tu n’es pas prêt de penser qu’en réalité elle te dit : Khoda negahdar. Adieu »

NOTE D’INTENTION

La tragédie vécue aujourd’hui par des milliers d’enfants et d’adultes migrants, réfugiés, exilés, nous est insupportable. Enaiat raconte les 5 années de son voyage : vie et survie. La parole d’Enaiat est franche et directe. Il nous fait entendre toutes les étapes de son périple, en se concentrant sur les faits. Un voyage, des épreuves. Une épopée tragique et banale, miraculeuse et pleine d’espoir, qui se termine bien ou plutôt qui ne fait que commencer, car, après l’accueil c’est une deuxième vie qui s’ouvre pour Enaiat. L’histoire, alors, de fait, nous paraît indispensable à transmettre au jeune public. Il y a une possibilité : une possibilité de l’accueil. Du refus de la fatalité. C’est cette destinée emblématique que nous voulons transmettre. Crocodiles est une histoire contemporaine et universelle.

Images Mat Jacob/Tendance Floue Montage José Chidlovsky

Création et régie son Édouard Alanio

Création, régie lumière, régie générale Sébastien Choriol

Régie tournée Édouard Alanio et Sébastien Choriol

Construction Édouard Alanio, Sébastien Choriol, Jean-Baptiste Gillet

* Dans la mer il y a des crocodiles – L’Histoire vraie d’Enaiatollah Akbari de Fabio Geda – éd.Liana Levi, collection Piccolo, 2011

Production Compagnie Barbès 35

Coproduction Le Théâtre, Scène conventionnée d‘Auxerre, La Cité de la Voix (Vézelay), Le Théâtre Dunois (Paris)

Avec l’aide à la création de la D.R.A.C. Bourgogne-Franche-Comté, du Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté et du Conseil départemental de l’Yonne.

Soutiens La Minoterie – Création jeune public et éducation artistique (Dijon), Le Nouveau Théâtre de Montreuil – Centre dramatique national, La maison des métallos (Paris), Bourgogne Active.

Cendre Chassanne est artiste associée du Volcan, Scène nationale du Havre



