P’TIT DÉJ POUR BÉBÉS LECTEURS Centre culturel Athanor Guérande Catégories d’Évènement: Guérande

Loire-Atlantique

P’TIT DÉJ POUR BÉBÉS LECTEURS Centre culturel Athanor, 1 avril 2023, Guérande . P’TIT DÉJ POUR BÉBÉS LECTEURS 2 Avenue Anne de Bretagne Centre culturel Athanor Médiathèque Samuel Beckett Guérande Loire-Atlantique Centre culturel Athanor 2 Avenue Anne de Bretagne

2023-04-01 – 2023-04-01

Centre culturel Athanor 2 Avenue Anne de Bretagne

Guérande

Loire-Atlantique . Et si on vous lisait une histoire ? Un moment gourmand de lectures avec votre bout d’chou. De 0 à 4 ans. Centre culturel Athanor 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande

dernière mise à jour : 2023-03-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Lieu Guérande Médiathèque Samuel Beckett Adresse Guérande Loire-Atlantique Centre culturel Athanor 2 Avenue Anne de Bretagne Ville Guérande Departement Loire-Atlantique Tarif Lieu Ville Centre culturel Athanor 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande

Guérande Médiathèque Samuel Beckett Guérande Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guerande /

P’TIT DÉJ POUR BÉBÉS LECTEURS Centre culturel Athanor 2023-04-01 was last modified: by P’TIT DÉJ POUR BÉBÉS LECTEURS Centre culturel Athanor Guérande Médiathèque Samuel Beckett 1 avril 2023 2 Avenue Anne de Bretagne Centre Culturel Athanor Médiathèque Samuel Beckett Guérande Loire-Atlantique Centre culturel Athanor Guérande Loire-Atlantique

Guérande Loire-Atlantique