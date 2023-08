Bingo ! Un loto musical Centre culturel Athanor Guérande, 29 mars 2024, Guérande.

Bingo ! Un loto musical Vendredi 29 mars 2024, 20h30 Centre culturel Athanor De 6€ à 15€

Préparez vos grilles et vos stylos, pour une partie de loto comme vous ne l’avez jamais vécue ! Aux manettes de ce spectacle loufoque, trois chanteurs lyriques bien décidés à donner de la voix sur de l’opérette ou du Starmania, en passant pas Claude François, Boby Lapointe ou Purcell. Musique, magie, théâtre et autres gags : voilà le programme de cette soirée burlesque et décalée à souhait, qui fera peut-être de vous le grand gagnant du Bingo.

Centre culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Intramuros Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 24 73 30 http://www.ville-guerande.fr https://www.facebook.com/centreculturelathanorvilleguerande [{« type »: « phone », « value »: « 0240247330 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

