La veillée Centre culturel Athanor Guérande, 13 février 2024, Guérande.

La veillée Mardi 13 février 2024, 20h30 Centre culturel Athanor De 6€ à 15€

Lucette Champolleau et Serge Gauthier, deux sympathiques retraités, reviennent d’un voyage organisé et font étape à Guérande. C’est leur dernière soirée, et comme ils sont d’un naturel plutôt sociable, ils nous convient à une veillée, histoire de passer le temps en bonne compagnie et partager une soupe à l’oignon. On y parle des étoiles, de la flamme olympique, de fondue savoyarde, de point de croix, de Brigitte Bardot et de pétrole en gel. Mais peu à peu, le réel se met de traviole et l’imaginaire prend le dessus… Les vessies deviennent lanterne et les rêves réalité. Un petit bijou de théâtre loufoque et décalé, plein d’une authentique humanité !

Théâtre

Un spectacle accueilli avec le Grand T – théâtre de Loire-Atlantique

Centre culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Intramuros Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 24 73 30 http://www.ville-guerande.fr https://www.facebook.com/centreculturelathanorvilleguerande [{« type »: « phone », « value »: « 0240247330 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-13T20:30:00+01:00 – 2024-02-13T22:30:00+01:00

