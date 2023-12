Exposition – Peintres et sculpteurs témoins de leur région Centre Culturel Athanor Guérande Catégories d’Évènement: Guérande

Loire-Atlantique Exposition – Peintres et sculpteurs témoins de leur région Centre Culturel Athanor Guérande, 10 février 2024 13:30, Guérande. Exposition – Peintres et sculpteurs témoins de leur région 10 – 24 février 2024 Centre Culturel Athanor Entrée libre: 0 Créée en 1994, l’association Peintres et Sculpteurs Témoins de leur Région organise chaque année une grande exposition d’arts, regroupant le travail de peintres et de sculpteurs que la Bretagne inspire, autour d’un invité d’honneur.

Pour cette nouvelle exposition, ils rendront hommage à Claire Pendelio. Centre Culturel Athanor 2 Avenue Anne de Bretagne 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires: 10 – 24 février 2024, 13:30-18:00
Catégories: CULTURE EXPOSITION

