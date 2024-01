Peintres et sculpteurs témoins de leur région Centre culturel Athanor Guérande, vendredi 9 février 2024.

Début : 2024-02-09T14:30:00+01:00 – 2024-02-09T18:00:00+01:00

Fin : 2024-02-24T14:30:00+01:00 – 2024-02-24T18:00:00+01:00

Du 9 au 24 février, l’association Peintres et sculpteurs témoins de leur région présente les oeuvres d’une vingtaine d’artistes professionnels de la région Grand Ouest et d’ailleurs, peintres, sculpteurs, que la Bretagne inspire. Pour cette nouvelle exposition, ils auront pour invitée d’honneur Claire Pendelio.

Claire Pendelio est une artiste peintre, installée à Carnac. Elle développe une approche figurative dans un registre narratif et poétique, inspirée par les livres qui ont marqué son enfance livres de peinture et collection de bandes-dessinées familiale.

