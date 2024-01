Conférence La cave de l’oncle Jules Verne Centre culturel Athanor Guérande, jeudi 8 février 2024.

Conférence La cave de l’oncle Jules Verne Un voyage culinaire dans les romans de Jules Verne Jeudi 8 février, 18h00 Centre culturel Athanor Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-08T18:00:00+01:00 – 2024-02-08T19:30:00+01:00

Fin : 2024-02-08T18:00:00+01:00 – 2024-02-08T19:30:00+01:00

Les Amis de Guérande invite Jean-Yves Paumier, ancien chancelier de l’Académie littéraire de Bretagne et des Pays de la Loire, pour développer, lors de cette conférence, un aspect méconnu de l’oeuvre de Jules Verne ce que l’on y mange.

Les héros de Jules Verne ont beau réaliser des voyages extraordinaires, ils n’en sont pas moins des êtres en prise avec le quotidien. L’intendance alimentaire est bien présente dans les romans, elle suit de près la dimension géographique de l’oeuvre, et le tour du monde gastronomique qu’elle nous donne à voir n’en est pas la facette la moins séduisante. Car Jules Verne s’attache tout autant à décrire les lieux et les paysages des pays traversés ou explorés, qu’à nous en préciser la faune et la flore, la végétation ou les habitudes culturelles. Les contenus des assiettes et des verres n’échappent pas à sa plume attentive. Il n’est guère de chapitres dans lesquels on ne mange ni ne boive.

Centre culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Intramuros Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 24 73 30 http://www.ville-guerande.fr https://www.facebook.com/centreculturelathanorvilleguerande

verne conférence