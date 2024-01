La justice en couleurs : exposition de dessins de presse judiciaire Centre culturel Athanor Guérande, mercredi 24 janvier 2024.

La justice en couleurs : exposition de dessins de presse judiciaire Dessins de Dominique Lemarié, dessinatrice de presse judiciaire pendant plus de 40 ans. 24 janvier – 10 février Centre culturel Athanor Entrée libre aux heures d’ouverture du Centre culturel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-24T09:30:00+01:00 – 2024-01-24T18:00:00+01:00

Fin : 2024-02-10T14:00:00+01:00 – 2024-02-10T18:00:00+01:00

Passionnée de dessin depuis toujours, les hasards de la vie et un voyage aux Etats-Unis emmènent Dominique Lemarié à devenir dessinatrice de presse judiciaire. D’abord aux Etats-Unis puis en France, elle couvre les plus grands procès de l’époque (Maurice Papon, Yvan Colonna, l’affaire Clearstream..).

Cette exposition est une rétrospective de ses plus de quarante années de carrière.

Entrée libre

Hall d’Athanor

Le + : une rencontre-conférence avec Dominique Lemarié , le mardi 30 janvier à 19h

Centre culturel Athanor 2 avenue Anne de bretagne 44350 guérande Guérande 44350 Kerbiniou Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-guerande.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0240247591 »}, {« type »: « link », « value »: « http://wwww.mediatheque.ville-guerande.fr »}]

Dominique Lemarié