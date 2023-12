Nuit de la Lecture Centre Culturel Athanor Guérande, 20 janvier 2024 15:00, Guérande.

Nuit de la Lecture Samedi 20 janvier 2024, 16h00 Centre Culturel Athanor Public

Cette année encore, la médiathèque vous invite à célébrer le plaisir de lire et d’écrire dans le cadre de la manifestation nationale des Nuits de la lecture : lectures, jeux, chaines de lectures, spectacle…

Programme complet disponible en janvier.

Centre Culturel Athanor 2 Avenue Anne de Bretagne 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 24 75 91 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-guerande.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.mediatheque.ville-guerande.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/nuit-de-la-lecture-guerande.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-20T16:00:00+01:00 – 2024-01-20T20:00:00+01:00

2024-01-20T16:00:00+01:00 – 2024-01-20T20:00:00+01:00

CULTURE FAMILLE