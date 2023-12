D’clic – BDnF, la fabrique à BD Centre Culturel Athanor Guérande, 16 janvier 2024 16:15, Guérande.

Venez jouer avec des outils de création 2.0.

Thème : explorer les codes de la bande dessinée et réaliser votre propre histoire avec le logiciel BDnF, développé par la Bibliothèque nationale de France !

Atelier en 2 séances : Mardis 16 et 23 janvier.

Salle multimédia (2ème étage).

Dès 10 ans.

Centre Culturel Athanor 2 Avenue Anne de Bretagne 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-16T17:15:00+01:00 – 2024-01-16T18:45:00+01:00

