Conférence – Gustave Tiffoche, céramiste
9 janvier 2024

« Gustave Tiffoche, potier-sculpteur 1963-1990 », Claire CAUCHY, chargée des expositions et Annie JOSSE, responsable du musée Ville d’art et d’histoire évoqueront le parcours de l’artiste, de son premier pichet à ses oeuvres monumentales, dans sa recherche d’esthétisme, d’expérimentation et de maîtrise de la terre.

Artiste à multiples facettes et d’une créativité foisonnante, Gustave TIFFOCHE était connu autant pour ses peintures que pour ses poteries. (Exposition temporaire déjà en place au musée de Guérande – elle se prolonge jusqu’au 2 septembre 2024). Elle met à l’honneur l’homme, l’artisan d’art et l’artiste qu’il est devenu en tant que potier-sculpteur.

2024-01-09T18:00:00+01:00

