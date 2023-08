Ci-gisait Cyrano Centre culturel Athanor Guérande, 19 décembre 2023, Guérande.

Ci-gisait Cyrano Mardi 19 décembre, 20h30 Centre culturel Athanor De 6€ à 15€

Cyrano, bien plus qu’un nez, est un mousquetaire intrépide, un des cadets de Gascogne. Tout le monde aime Cyrano, c’est ainsi, à part Roxane. Il manie aussi bien les mots que l’épée, mais se trouve être un amoureux bien en peine, face au beau Christian. Après Roméo et Juliette et Bérénice, accueillis les précédentes saisons, les Crescite s’attaque avec le talent qu’on leur connaît à cet incontournable du répertoire théâtral. Avec trois fois rien, leur théâtre s’invente à vue, dans une mise en scène toujours des plus audacieuses, avec cette promesse : aucun spectateur ne piquera du nez !

—

Théâtre

À partir de 12 ans

Centre culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Intramuros Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 24 73 30 http://www.ville-guerande.fr https://www.facebook.com/centreculturelathanorvilleguerande [{« type »: « phone », « value »: « 0240247330 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-19T20:30:00+01:00 – 2023-12-19T21:00:00+01:00

2023-12-19T20:30:00+01:00 – 2023-12-19T21:00:00+01:00

athanor spectacle

Claude Monet