Carrément cube Centre culturel Athanor Guérande, 29 novembre 2023, Guérande.

Carrément cube Mercredi 29 novembre, 17h00 Centre culturel Athanor Tarif unique 6€

D’une boîte à l’autre, d’un volume à l’autre. Le lit, la chambre, le placard, la cuisine, la maison, l’école : chaque jour nous entrons, sortons, déplaçons notre corps dans, hors et à travers des volumes parallélépipédiques. Et si ces boîtes étaient des cubes ? Deux danseuses entament une joyeuse conversation avec des cubes de différentes tailles, nous invitant alors à poser un regard nouveau sur les espaces que traversent les enfants. Se jouant de la question du dedans et du dehors, la compagnie Hanoumat introduit de la fantaisie et de la poésie dans nos vies.

Danse et objets

À voir en famille // à partir de 2 ans

Centre culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Intramuros Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-29T17:00:00+01:00 – 2023-11-29T17:40:00+01:00

