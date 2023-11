Que des maux Centre culturel Athanor Guérande, 23 novembre 2023, Guérande.

Que des maux Jeudi 23 novembre, 18h00 Centre culturel Athanor

Cette pièce de théâtre « sans parole » vise à libérer la parole des femmes victimes de violences et celle de leur entourage en apportant un éclairage sur les mécanismes des violences (forme, impact).

« Que des Maux » est un spectacle de sensibilisation mais également un bel élan de solidarité et de partage d’énergies.

Cette création théâtrale est née d’un travail entre la compagnie Cercle Karré, l’Espace Départemental des Solidarités de Châteaubriant et des femmes ayant subi des violences intra-familiales.

Le spectacle sera suivi d’un échange avec les comédiens.

Gratuit et ouvert à tous.

Informations et réservations au 02 40 24 73 30.

Centre culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne, Guérande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 24 73 30 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T18:00:00+01:00 – 2023-11-23T20:00:00+01:00

2023-11-23T18:00:00+01:00 – 2023-11-23T20:00:00+01:00