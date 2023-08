Festival du Livre en Bretagne de Guérande Centre culturel Athanor Guérande, 18 novembre 2023, Guérande.

Découvrez la 19e édition du Festival du Livre en Bretagne de Guérande, samedi 18 et dimanche 18 novembre 2023, organisée par l’association Goureznez au centre culturel Athanor. Cette édition sera aux couleurs de la « Bretagne imagée et imaginée« .

Sur le salon, seront présents des auteurs, éditeurs et libraires. Des expositions, rencontres et tables rondes rythmeront ces deux journées.

Retrouvez prochainement tout le programme ici : https://festivaldulivreguerande.jimdofree.com

Centre culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Intramuros Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 24 73 30 http://www.ville-guerande.fr https://www.facebook.com/centreculturelathanorvilleguerande

