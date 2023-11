19ème édition du Festival du Livre en Bretagne de Guérande Centre culturel Athanor Guérande, 18 novembre 2023, Guérande.

Cette année le thème principal est « Bretagne imagée et imaginée ».

Sous la Présidence d’honneur de Jean-Michel Le Boulanger.

Retrouvez les 150 auteurs, 50 éditeurs et 2 libraires présents pour des séances de dédicaces, animations et rencontres avec les auteurs. Egalement espace jeunesse et BD, exposition photo …

Le programme complet est à découvrir sur le site du Festival. Accueil – Site de festivaldulivreguerande ! (jimdofree.com)

Centre culturel Athanor 1 avenue Anne de Bretagne 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique Pays de la Loire

2023-11-18T10:00:00+01:00 – 2023-11-18T18:00:00+01:00

2023-11-19T10:00:00+01:00 – 2023-11-19T18:00:00+01:00

