Aussi à l’aise dans le répertoire baroque que contemporain, l’ensemble Caravage mettra à l’honneur deux quatuors à cordes de deux grands compositeurs du 19ème et du début du 20ème siècle. « La jeune fille et la mort » de Franz Schubert, ouvrira le concert. Oeuvre passionnée et éminemment romantique, elle fait référence dans le répertoire des quatuors à cordes. L’ensemble interprètera ensuite le Quatuor en fa majeur, de Maurice Ravel, la première œuvre de musique de chambre du compositeur, qu’il composa au tournant des deux siècles dans une période particulièrement féconde.

Le quatuor donnera 2 concerts le lundi 13 novembre dans des établissements d’accueil pour personnes âgées de Guérande, en partenariat avec le CCAS.

