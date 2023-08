Poucet Centre culturel Athanor Guérande, 27 octobre 2023, Guérande.

Poucet Vendredi 27 octobre, 20h30 Centre culturel Athanor De 6 à 15€

Prenez place dans la cabane de Poucet, ne restez pas perdus dans la forêt ! Tant de choses peuvent arriver dans les contes pour enfant. Poucet a bien grandi ! Devenu adulte, il nous raconte l’histoire de son abandon, l’ogre et les bottes de sept lieues, bien sûr. Mais aussi celle d’un Poucet qui n’a jamais plus fait confiance, confondant les pères et les mères avec les loups et les ogres. Cette réécriture du classique de Perrault sèment de nouveaux petits cailloux, ménageant quelques ajustements pour mieux dire toutes ces fois où la vie nous a perdus.

Conte / marionnettes

Centre culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Intramuros Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 24 73 30 http://www.ville-guerande.fr https://www.facebook.com/centreculturelathanorvilleguerande [{« type »: « phone », « value »: « 0240247330 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-27T20:30:00+02:00 – 2023-10-27T21:45:00+02:00

athanor spectacle

Fabrice Mertens