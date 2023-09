Le rôle de la lecture dans le développement du langage du jeune enfant Centre culturel Athanor Guérande, 19 octobre 2023, Guérande.

L’association Mille-feuilles et Petit Lu, en partenariat avec la Bibliothèque Départementale de Loire Atlantique, organise une journée de rencontre/formation ouverte à tous, sur la thématique de la lecture dans le développement du langage chez les plus petits.

Programme :

• De 9h00 à 12h00 | Cinépresqu’île : conférence de Marie Brignone, orthophoniste, autrice et conteuse

• De 13h30 à 16h30 | centre culturel Athanor : 5 ateliers

– Comptines et jeux de doigts avec Marie Brignone, conteuse/autrice.

-Lecture à voix haute, rythme, placement de la voix, silence, manipulation du livre… avec Lisa Bienvenu, médiatrice du livre.

– Découverte et expérimentation des techniques de création avec Emmanuelle Houssais, illustratrice.

– « Ces albums jeunesse qui questionnent les adultes », avec Véronique Ryssel, psychologue.

– « Quel livre choisir pour un tout petit ? » avec Catherine Métais et Emeline Guibert de l’Association « Livre Passerelle ».

Les inscriptions se feront du 4 septembre au 9 octobre 2023 sur le site de l’association Mille-feuilles et Petit-Lu ou par mail (millefeuillesetpetitlu@yahoo.fr).

Centre culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Intramuros Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 24 73 30 http://www.ville-guerande.fr https://www.facebook.com/centreculturelathanorvilleguerande millefeuillesetpetitlu@yahoo.fr http://www.millefeuillesetpetitlu.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T09:00:00+02:00 – 2023-10-19T16:30:00+02:00

millefeuilles conférence