Loire-Atlantique Colloque – La qualité des eaux en Presqu’île, on en parle ? Centre culturel Athanor Guérande, 14 octobre 2023, Guérande. Colloque – La qualité des eaux en Presqu’île, on en parle ? Samedi 14 octobre, 09h00 Centre culturel Athanor Entrée libre L’association « Patrimoine en Presqu’île » en collaboration avec l’association « Estuaires Loire et Vilaine » organise un colloque sur le thème de la qualité des eaux de la Presqu’ile de Guérande, eau de mer et eau douce, en parallèle d’une exposition visible à Athanor.

Ce colloque réunira conférenciers et acteurs locaux, avec la participation de l’IFREMER, 1759 ABC, CPIE Loire-Océane, SBVB, GIP Loire-Estuaire.

9h-12h : Qualité de l’eau de mer

14h-16h45 : Qualité de l’eau douce

L'exposition sera visible du 10 au 21 octobre, à Athanor.

Détails Catégories d'Évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Lieu Centre culturel Athanor Adresse 2 avenue Anne de Bretagne Ville Guérande

