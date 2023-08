Pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon ? Centre culturel Athanor Guérande Catégories d’Évènement: Guérande

Loire-Atlantique Pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon ? Centre culturel Athanor Guérande, 10 octobre 2023, Guérande. Pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon ? Mardi 10 octobre, 20h30 Centre culturel Athanor De 6 à 15€ Derrière ce titre aux allures de mauvaise sitcom, se déploie de façon magistrale un récit passionnant inspiré par un jeune soldat américain devenu lanceur d’alerte, dont le choix difficile croise les questions d’engagement et de politique d’Etat. En s’emparant avec dérision d’outils numériques variés, les deux interprètes reconstituent en direct le puzzle d’un digital native dont chaque pièce aborde, l’air de rien, les notions complexes d’une société hyperconnectée. Prix des Lycéens du Festival Impatience 2020 À partir de 15 ans

—

Théâtre

Un spectacle accueilli avec le Grand T – théâtre de Loire-Atlantique Centre culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Intramuros Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 24 73 30 http://www.ville-guerande.fr https://www.facebook.com/centreculturelathanorvilleguerande [{« type »: « phone », « value »: « 0240247330 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-10T20:30:00+02:00 – 2023-10-10T22:00:00+02:00

2023-10-10T20:30:00+02:00 – 2023-10-10T22:00:00+02:00 athanor spectacle Lionel Dewuyst Détails Catégories d’Évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Lieu Centre culturel Athanor Adresse 2 avenue Anne de Bretagne Ville Guérande Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Centre culturel Athanor Guérande latitude longitude 47.331348;-2.427549

Centre culturel Athanor Guérande Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guerande/