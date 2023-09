Théâtre – Pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon ? Centre Culturel Athanor Guérande, 10 octobre 2023, Guérande.

Touche-à-tout de la création, ce collectif belge brouille les pistes dans cette enquête théâtrale qui mélange humour et histoire américaine.

Derrière ce titre aux allures de mauvaise sitcom, se déploie de façon magistrale un récit passionnant inspiré par un jeune soldat américain devenu lanceur d’alerte, dont le choix difficile croise les questions d’engagement et de politique d’Etat.

En s’emparant avec dérision d’outils numériques variés, les deux interprètes reconstituent en direct le puzzle d’un digital native dont chaque pièce aborde, l’air de rien, les notions complexes d’une société hyperconnectée.

Prix des Lycéens du Festival Impatience 2020

Théâtre – à partir de 15 ans

Un spectacle accueilli avec le Grand T – théâtre de Loire-Atlantique

Bon à savoir :

Des tarifs famille sont proposés pour profiter des spactacles avec vos enfants.

La vente des places des places ou des abonnements (3 spectacles minimum) est possible à Athanor, par téléphone ou sur le site de la mairie de Guérande.

Les places réglées en ligne ou par téléphone sont à retirer à la billetterie le soir du spectacle.

Les places ne sont pas numérotées.

Centre Culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne 44350 Guerande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 24 73 30 »}, {« type »: « email », « value »: « athanor@ville-guerande.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.ville-guerande.fr/sortir/programmation-culturelle »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/theatre-pourquoi-jessica-a-t-elle-quitte-brandon-guerande.html »}]

