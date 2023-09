Exposition – La qualité des eaux en Presqu’île Centre culturel Athanor Guérande, 10 octobre 2023, Guérande.

L’association « Patrimoine en Presqu’île » en collaboration avec l’association « Estuaires Loire et Vilaine » présente une exposition sur le thème de la qualité des eaux de la Presqu’ile de Guérande, eau de mer et eau douce.

L’exposition, à caractère informatif et pédagogique, sensibilisera les visiteurs aux enjeux auxquels il faudra faire face et aux pratiques qu’il est désormais nécessaire d’adopter au niveau individuel et collectif pour préserver la qualité et la quantité de la ressource en eau de la Presqu’île.

Un colloque, organisé le samedi 14 octobre réunira conférenciers et acteurs locaux, autour de ce sujet. Retrouvez toutes les infos sur le colloque : ici

