Ah l’amour ! Il peut être terrible, biscornu, jaloux, malheureux… Elsa Birgé et Linda Edsjö ont pris le partie de s’en moquer, pour mieux raconter l’amour depuis toujours. Chansons traditionnelles ou plus récentes, en français et en suédois (leurs deux cultures), ces deux complices nous promettent un concert délicieusement espiègle, tout en nuances d’amer et de doux, de sucré-salé (söta salta). Un concert pensé presque sur mesure pour Guérande, pays du sel !

Lors de cette soirée, les spectacles de la saison 2023-24 vous seront présentés, et un verre de l’amitié lancera les festivités !

Présentation des spectacles de la saison

Spectacle Söta salta – J’ai tué l’amour

Verre de l’amitié

