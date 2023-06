Exposition du GRAG Centre culturel Athanor Guérande, 1 septembre 2023, Guérande.

Exposition du GRAG 1 – 16 septembre Centre culturel Athanor Entrée libre

Le GRAG, association d’artistes, regroupe peintres et sculpteurs demeurant à Guérande : 13 peintres (huiles, aquarelles, pastels, acryliques) et 2 sculpteurs. Pour leur exposition annuelle, ils présenteront leurs oeuvres à Athanor, accompagnés d’invités d’honneur de prestige : Fabien Leflot et Jacques Blanchon.

Centre culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Intramuros Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 24 73 30 http://www.ville-guerande.fr https://www.facebook.com/centreculturelathanorvilleguerande

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-01T10:00:00+02:00 – 2023-09-01T12:00:00+02:00

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00