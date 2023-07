Stage de Chants Grégoriens Centre Culturel Athanor Guérande, 21 août 2023, Guérande.

Stage de quatre jours de découverte et approfondissement du Chant Grégorien.

Travail en répétition sur une sélection de pièces du répertoire, technique vocale, étude de la notation musicale. Organisation en ateliers permettant de répondre aux différents niveaux des stagiaires.

Le stage se termine par une audition publique des stagiaires dans la Collégiale Saint Aubin de Guérande le dernier jour, en fin d’après-midi.

Le thème général retenu pour cette cession 2023 est : « Quatre Temps ».

Le stage sera dirigé par son Chef de Chœur Bernard PINOT. Il est également animé par Etienne ROULLET, Professeur certifié de Musique et Chef de Chœur à Nantes.

Centre Culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 53 45 00 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 88 30 52 15 »}, {« type »: « email », « value »: « pinot-bernard@orange.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/stage-de-chants-gregoriens-guerande.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-21T09:00:00+02:00 – 2023-08-21T19:00:00+02:00

2023-08-24T09:00:00+02:00 – 2023-08-24T19:00:00+02:00

