Projection – « Une vie de Chat » Centre Culturel Athanor Guérande, 9 août 2023, Guérande.

Projection – « Une vie de Chat » Mercredi 9 août, 10h30 Centre Culturel Athanor Entrée: 0

Dans le cadre du Little films Festival, la médiathèque diffuse le film d’animation « Une vie de chat ».

C’est l’histoire d’un chat qui mène une vie double comme animal de compagnie d’un enfant et complice de cambrioleur de toit… Une enquête policière drôle et bondissante avec souplesse comme ce chat !

À découvrir aussi au Ciné Presqu’île, 4 autres films jeune public.

En partenariat avec le Ciné Presqu’île, dans le cadre du Little Films festival

À partir de 9 ans.

Centre Culturel Athanor 2 Avenue Anne de Bretagne 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-09T10:30:00+02:00 – 2023-08-09T11:45:00+02:00

CINE JEUNESSE