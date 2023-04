Conférence – Anne de Bretagne Centre culturel Athanor, 30 juin 2023, Guérande.

Conférence – Anne de Bretagne Vendredi 30 juin, 18h00 Centre culturel Athanor Participation: 0

Conférence par Michel NASSIET, historien, universitaire et chercheur.

Il parlera d’Anne de Bretagne, personnalité rayonnante, les ambassadeurs italiens en témoignent. Elle était animée d’une volonté indéfectible, ce qu’elle a manifesté dès l’âge de 11 ans en réussissant à repousser le vieux baron que son tuteur voulait lui imposer en mariage. Cette volonté, elle l’a mise au service de deux politiques. On sait qu’avec Louis XII elle a tenté d’assurer la survie d’un Duché de Bretagne autonome. On sait moins que dès son premier mariage, elle a oeuvré pour la paix, dans son royaume et dans toute la chrétienté.

Centre culturel Athanor Salle Anne de Bretagne, 1, avenue Anne de Bretagne 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 70 32 54 »}, {« type »: « email », « value »: « amisdeguerande@orange.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.amisdeguerande.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/conference-anne-de-bretagne-guerande.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-30T18:00:00+02:00 – 2023-06-30T19:30:00+02:00

2023-06-30T18:00:00+02:00 – 2023-06-30T19:30:00+02:00

CONFRENCONTRE PATRIMOINE