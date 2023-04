Conférence – Souffrance dans la cour d’école Centre Culturel Athanor Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Conférence – Souffrance dans la cour d’école Centre Culturel Athanor, 13 mai 2023, Guérande. Conférence – Souffrance dans la cour d’école Samedi 13 mai, 18h30 Centre Culturel Athanor Focus sur le harcèlement scolaire : le service jeunesse propose une conférence sur la souffrance à l’école et comment mieux armer les enfants contre le harcèlement. A partir de cas pratiques, la conférencière livrera des clés pour vous aider à accompagner vos enfants à sortir de ce cercle vicieux. Centre Culturel Athanor 2 Avenue Anne de Bretagne 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 15 60 40 »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 15 60 44 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil.mairie@ville-guerande.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.ville-guerande.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/conference-souffrance-dans-la-cour-d-ecole-guerande.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

