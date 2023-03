L’art breton à travers les faïences Centre culturel Athanor Guérande Catégories d’Évènement: Guérande

L'art breton à travers les faïences Jeudi 11 mai, 18h00 Centre culturel Athanor Entrée libre À l'invitation de la Société des Amis de Guérande, Didier Gouin, expert en faïence bretonne, animera une conférence sur le sujet. Centre culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne Guérande 44350

2023-05-11T18:00:00+02:00 – 2023-05-11T19:30:00+02:00

