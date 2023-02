Théâtre – Ces filles-là Centre Culturel Athanor Guérande Catégories d’Évènement: Guérande

Loire-Atlantique

Théâtre – Ces filles-là Centre Culturel Athanor, 9 mai 2023, Guérande. Théâtre – Ces filles-là Mardi 9 mai, 20h30 Centre Culturel Athanor

Billet: 5

C’était une bande de filles mais aujourd’hui, elles sont toutes contre une, à cause d’une seule photo sur les réseaux sociaux. Avec cette histoire de cyber-harcèlement, six comédiennes investissen… Centre Culturel Athanor 2 Avenue Anne de Bretagne 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique Pays de la Loire C’était une bande de filles mais aujourd’hui, elles sont toutes contre une, à cause d’une seule photo sur les réseaux sociaux. Avec cette histoire de cyber-harcèlement, six comédiennes investissent les salles pour livrer un match contre l’humiliation, la violence, le phénomène de groupe. Ces filles-là révèle les silences complices face aux harcèlements en tous genres, à un âge où l’on est tiraillé par le désir de plaire et le besoin de trouver sa place. Baskets aux pieds, filant la métaphore sportive, la Collective se saisit de ce thème de la mécanique de la violence collective pour lui opposer la sororité et la solidarité féminine. Un spectacle accueilli avec le Grand T – théâtre de Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-09T20:30:00+02:00

2023-05-09T21:40:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Lieu Centre Culturel Athanor Adresse 2 Avenue Anne de Bretagne 44350 Guerande Ville Guérande lieuville Centre Culturel Athanor Guérande Departement Loire-Atlantique

Centre Culturel Athanor Guérande Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guerande/

Théâtre – Ces filles-là Centre Culturel Athanor 2023-05-09 was last modified: by Théâtre – Ces filles-là Centre Culturel Athanor Centre Culturel Athanor 9 mai 2023 Centre culturel Athanor Guérande Guérande

Guérande Loire-Atlantique