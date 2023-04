Conférence – Les Origines de La Baule Centre culturel Athanor, 12 avril 2023, Guérande.

Conférence – Les Origines de La Baule Mercredi 12 avril, 18h00 Centre culturel Athanor Participation: 0

Conférence par Georges Javel.

La Baule s’est construite sur un tombolo constitué avant notre ère. Face à la mouvance des sables, le Comte Donatien de Sesmaisons obtient en 1818 une concession à perpétuité de 628 hectares de friches appartenant à l’Etat, en échange de stabiliser les dunes. Bien qu’une usine à sel se soit implantée, contre son gré, sur le bord de l’étier du Pouliguen, cette charge s’est avérée un échec. Jean Yves Berthault, armateur nantais rachète ces dunes et crée Pornichet les Pins. Mais c’est surtout l’arrivée du chemin de fer (1876 / 1879) qui sera déterminant dans le développement de cette baie.

Des entrepreneurs, pressentant que le chemin de fer ouvrirait de nouveaux marchés, investissent immédiatement en achetant des parcelles de terrain pour en faire des lotissements et des établissements commerciaux.

Cette conférence montre de façon chronologique et iconographique la construction et l’évolution de ces lotissements qui vont devenir les quartiers historiques de La Baule.

Centre culturel Athanor Salle Anne de Bretagne, 1, avenue Anne de Bretagne 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-12T18:00:00+02:00 – 2023-04-12T19:30:00+02:00

