Les origines de la Baule Centre culturel Athanor Guérande Catégories d’Évènement: Guérande

Loire-Atlantique

Les origines de la Baule Centre culturel Athanor, 12 avril 2023, Guérande. Les origines de la Baule Mercredi 12 avril, 18h00 Centre culturel Athanor Entrée libre Du tombolo à l’arrivée du train et la naissance de la villégiature balnéaire, Georges Javel, ancien professeur des universités, tiendra une conférence sur La Baule, sur invitation de la Société des Amis de Guérande. Centre culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Intramuros Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 24 73 30 http://www.ville-guerande.fr https://www.facebook.com/centreculturelathanorvilleguerande Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-12T18:00:00+02:00 – 2023-04-12T19:30:00+02:00

2023-04-12T18:00:00+02:00 – 2023-04-12T19:30:00+02:00 baule javel DR

Détails Catégories d’Évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Lieu Centre culturel Athanor Adresse 2 avenue Anne de Bretagne Ville Guérande Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Centre culturel Athanor Guérande

Centre culturel Athanor Guérande Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guerande/

Les origines de la Baule Centre culturel Athanor 2023-04-12 was last modified: by Les origines de la Baule Centre culturel Athanor Centre culturel Athanor 12 avril 2023 Centre culturel Athanor Guérande Guérande

Guérande Loire-Atlantique