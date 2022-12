Musique et chant : Odeïa Centre Culturel Athanor Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Musique et chant : Odeïa Centre Culturel Athanor, 11 avril 2023, Guérande.
Mardi 11 avril 2023, 20h30

La musique d’Odeïa est un chant puissant, une épopée musicale vibrante empreinte de sonorités de tous les coins du monde. Passant par la Grèce, l’Italie, les Balkans, son répertoire se rie des fro… Centre Culturel Athanor 2 Avenue Anne de Bretagne 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique Pays de la Loire La musique d’Odeïa est un chant puissant, une épopée musicale vibrante empreinte de sonorités de tous les coins du monde. Passant par la Grèce, l’Italie, les Balkans, son répertoire se rie des frontières, et puise dans les rencontres matière à un nouveau langage musical, entre improvisation et musique traditionnelle. Pour cette nouvelle création, le groupe s’entoure des compositeurs Jean-François Vrod et Karl Naegelen aux influences traditionnelles et baroques, pour un voyage vers un ailleurs envoûtant et nostalgique, chantant tout aussi bien les larmes de tristesse que celles de joie. Musique et chant

Un concert accueilli avec Musique et danse en Loire-Atlantique

Dans le cadre du dispositif Traverses

2023-04-11T20:30:00+02:00

2023-04-11T22:00:00+02:00

