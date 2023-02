Conférence gesticulée – “Et baisse les yeux quand j’te parle…” Centre Culturel Athanor, 3 mars 2023, Guérande.

Vendredi 3 mars, 20h00

Entrée: 0

Une conférence gesticulée sur la violence éducative ordinaire. Proposée par le Relais Petite Enfance de la Ville de Guérande et animée par Camille Pasquier, cette conférence est issue des recher…

Centre Culturel Athanor 2 Avenue Anne de Bretagne 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique Pays de la Loire

Une conférence gesticulée sur la violence éducative ordinaire.

Proposée par le Relais Petite Enfance de la Ville de Guérande et animée par Camille Pasquier, cette conférence est issue des recherches menées par la comédienne en neurosciences affectives et sociales. Elle y livre ses questions et réflexions : « Que semons-nous comme graines, sans le vouloir, dans nos rapports de force quotidiens avec les enfants ? Quelles différences y-a-t-il entre notre réalité et celle des enfants ? »

En partageant ainsi son regard « de maman tâtonnante, de citoyenne révoltée par la violence du monde », elle nous propose un temps d’échange sous forme d’une conférence gesticulée avec chansons et lectures d’albums jeunesse.

Cette conférence est ouverte à toutes les personnes concernées par ces questionnements (parents, futurs parents, grands-parents, professionnels liés à la petite enfance et à l’enfance, etc.) désireuses d’accompagner au mieux les plus jeunes à prendre soin d’eux, de leurs semblables et de leur environnement.

Ouvert à tous.

Sans réservation.



