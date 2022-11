Développement durable, engagements internationaux et réalisations guérandaises Centre culturel Athanor Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Développement durable, engagements internationaux et réalisations guérandaises Centre culturel Athanor, 3 février 2023, Guérande. Développement durable, engagements internationaux et réalisations guérandaises Vendredi 3 février 2023, 18h00 Centre culturel Athanor

Entrée libre

Par Pierre Thomas Centre culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne Intramuros Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Sur invitation de la Société des Amis de Guérande, Pierre Thomas, ancien professeur d'université propose une conférence sur le thème « développement durable, engagements internationaux et réalisations guérandaises ».

2023-02-03T18:00:00+01:00

2023-02-03T19:30:00+01:00

