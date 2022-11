Conférence – Pen Bron, Andréa Le Masne Centre culturel Athanor Guérande Catégories d’évènement: Guérande

02 40 24 73 30 http://www.ville-guerande.fr https://www.facebook.com/centreculturelathanorvilleguerande Sur invitation de la Société des Amis de Guérande, Andréa Le Masne, ancienne professeure d’histoire et de géographie, viendra présenter ses recherches sur l’hôpital de Pen Bron.

Après 130 ans de service, l’hôpital a fermé ses portes en 2017. Dans un ouvrage intitulé « Pen Bron », Andréa Le Masne y raconte les énergies, les souffrances et les espérances qui ont construit Pen Bron et qui en ont fait un lieu d’exception dans un environnement remarquable. » Ce livre est l’histoire d’un lieu magique, faite de petits miracles qui se sont déroulés tout au long des 130 années de vie de ce site. […] C’est aussi un lieu de reconstruction, chargé d’histoires humaines, que l’on sent encore très présentes. […] Il faut témoigner, pour ne pas oublier les événements vécus dans ce lieu et rendre hommage à tous ceux qui y ont vécu ou ont œuvré au service des malades : la grande famille de Pen-Bron. « Andréa Le Masne

