Gratuit, sur réservation. Durée de 45 min

Planétarium itinérant : séances immersives vers le Cosmos Centre culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne, Guérande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire Venez vivre une expérience sensorielle unique à la découverte des merveilles du ciel et des curiosités du cosmos. Installé à l’intérieur d’un dôme gonflable, l’animateur vous guidera à travers la voute céleste, jusqu’à voyager à bord d’une fusée à travers le système solaire et découvrir les objets remarquables de notre galaxie et au-delà. Vous ferez également un passage dans l’ISS avec Thomas Pesquet.

