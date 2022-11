Soirée des Trophées des jeunes Centre culturel Athanor Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Soirée des Trophées des jeunes Centre culturel Athanor, 17 décembre 2022, Guérande. Soirée des Trophées des jeunes Samedi 17 décembre, 18h30 Centre culturel Athanor

entrée libre, Informations auprès de la Maison de la Famille

Soirée des Trophées des jeunes Centre culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne, Guérande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire La jeunesse Guérandaise sera à l’honneur lors de cette soirée. Pour la 2ème édition des Trophées, venez découvrir les jeunes talents de Guérande qui seront récompensés et profitez de ce moment festif et convivial concocté par les jeunes et les partenaires de la Ville.

