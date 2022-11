Ra’conte moi Centre culturel Athanor Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Loire-Atlantique

Ra’conte moi Centre culturel Athanor, 14 décembre 2022, Guérande. Ra’conte moi Mercredi 14 décembre, 16h00 Centre culturel Athanor

Gratuit, sur réservation auprès de la médiathèque

Plongez dans un monde d’histoires ! Centre culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne, Guérande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire Plongez dans un monde d’histoires ! Et si on laissait son esprit vagabonder au pays de l’imaginaire ?

Venez écouter les histoires choisies par les bibliothécaires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-14T16:00:00+01:00

2022-12-14T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Lieu Centre culturel Athanor Adresse 2 avenue Anne de Bretagne, Guérande Ville Guérande Age minimum 4 Age maximum 8 lieuville Centre culturel Athanor Guérande Departement Loire-Atlantique

Centre culturel Athanor Guérande Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guerande/

Ra’conte moi Centre culturel Athanor 2022-12-14 was last modified: by Ra’conte moi Centre culturel Athanor Centre culturel Athanor 14 décembre 2022 Centre culturel Athanor Guérande Guérande

Guérande Loire-Atlantique