Festival du Livre en Bretagne de Guérande Centre culturel Athanor, 19 novembre 2022, Guérande. Festival du Livre en Bretagne de Guérande 19 et 20 novembre Centre culturel Athanor 18ème édition Centre culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne, Guérande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://festivaldulivreguerande.jimdo.com »}] Découvrez la 18e édition du Festival du Livre en Bretagne de Guérande samedi 19 et dimanche 20 novembre 2022. Cette année le thème principal est « Bretagne passionnément… » sous le parrainage du Guide du Routard. Vous retrouverez des libraires, éditeurs, dessinateurs avec qui vous pourrez échanger. Tout le programme à retrouver ici : https://festivaldulivreguerande.jimdo.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-19T10:00:00+01:00

2022-11-20T18:00:00+01:00

Lieu Centre culturel Athanor Adresse 2 avenue Anne de Bretagne, Guérande Ville Guérande

Guérande Loire-Atlantique