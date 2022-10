Conférence « l’archéologie du bâti » Centre culturel Athanor Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Conférence « l’archéologie du bâti » Centre culturel Athanor, 13 octobre 2022, Guérande. Conférence « l’archéologie du bâti » Jeudi 13 octobre, 18h00 Centre culturel Athanor

gratuit, ouvert à tous

Les remparts et leur suivi archéologique handicap moteur mi Centre culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne, Guérande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire Les Journées Nationales de l’Architecture sont l’occasion de mettre en lumière l’archéologie du bâti, une discipline indispensable à l’histoire de l’architecture.

Si les maçons sont facilement remarquables sur les échafaudages des chantiers de restauration des remparts, Jocelyn Martineau, conservateur à la DRAC des Pays de la Loire, et Jean Baptiste Vincent, responsable d’opérations archéologiques de la Société Archéodunum sont aussi partie prenante du chantier ! Leur mission est de « lire » l’architecture encore en élévation pour documenter sa construction.

Pour en savoir plus sur l’archéologie du bâti, la Ville de Guérande organise avec la Société des Amis de Guérande, une conférence animée par Hugo Thomas de la société Archéodunum et Jocelyn Martineau du Service Régional de l’Archéologie. Sous forme de dialogue, illustré par de nombreuses photographies, ces deux spécialistes de l’histoire médiévale vous présenteront les suivis archéologiques, les méthodes et les premiers résultats de datation.

2022-10-13T18:00:00+02:00

2022-10-13T20:00:00+02:00

