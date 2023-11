Je reviens de la vérité de Charlotte Delbo Centre Culturel Aragon-Triolet Orly, 17 novembre 2023, Orly.

Je reviens de la vérité de Charlotte Delbo Vendredi 17 novembre, 14h30, 20h30 Centre Culturel Aragon-Triolet Invitation professionnelle sur réservation.

Charlotte Delbo, assistante de Louis Jouvet, a été résistante et déportée. À son retour, elle choisit l’écriture et particulièrement le théâtre pour raconter la vie des femmes dans le camp d’Auschwitz, la tragédie des douleurs et les miracles de la solidarité. Françoise, Gina, Denise et les autres ont froid, faim, soif et peur. Mais elles s’entraident, se soutiennent et luttent contre le désespoir, plus encore que contre la mort. Dans une scénographie épurée, les trois comédiennes font résonner les paroles des résistantes déportées, dans la langue dense et lumineuse de Charlotte Delbo, à travers une œuvre porteuse d’énergie et d’espoir.

Ce spectacle est finaliste des Coups de Cœur Avignon 2016.

– Un spectacle exceptionnel. / LE PARISIEN

– Une pièce de théâtre à aller voir absolument. / FRANCE INTER

– Une pièce bouleversante à ne manquer sous aucun prétexte. / RCF

– Cette pièce est rarement jouée, et pourtant elle est éblouissante. Le texte est d’une exceptionnelle poésie et d’une actualité bouleversante. C’est un magnifique spectacle de théâtre. Sobriété des décors et de la scénographie et intensité du jeu des comédiennes nous bouleversent. / LES 3 COUPS

Centre Culturel Aragon-Triolet 1 place du fer à Cheval 94310 Orly Orly 94310 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « diffusion.renard@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 03 33 23 33 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T14:30:00+01:00 – 2023-11-17T15:45:00+01:00

2023-11-17T20:30:00+01:00 – 2023-11-17T21:45:00+01:00

Auschwitz résistance

© Alain Clavier