CINÉ GOÛTER Centre Culturel Aragon OYONNAX Oyonnax, 29 août 2023, Oyonnax.

• OLLIE & COMPAGNIE | À partir de 3 ans

Film d’Animation, Famille de Anton Setola

En plein cœur d’une ville grouillante, existe un havre de paix. C’est un petit parc, fermé et oublié, une véritable oasis au milieu de la jungle urbaine. C’est le pays d’Ollie, le hibou, de Charlie, la grenouille, de Mabel, la cigogne, et de cinq petits oiseaux. Les amis de Ollie y vivent de nombreuses aventures racontées en 9 chapitres…

• MIRACULOUS | À partir de 6 ans

Film Animation, Comédie, Action, Aventure de Jeremy Zag

La super-héroïne, qui a conquis le cœur de millions de fans à travers le monde, débarque pour la première fois au cinéma ! Ladybug va devoir unir ses forces avec Chat Noir, pour affronter le Papillon et sa horde de super-vilains…

Centre Culturel Aragon OYONNAX 88 cours de verdun 01100 Oyonnax Oyonnax 01100 Oyonnax Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0474819680 https://www.oyonnax.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-29T15:00:00+02:00 – 2023-08-29T16:30:00+02:00

