CINÉ PLEIN AIR Centre Culturel Aragon OYONNAX Oyonnax Catégories d’Évènement: Ain

Oyonnax CINÉ PLEIN AIR Centre Culturel Aragon OYONNAX Oyonnax, 8 juillet 2023, Oyonnax. CINÉ PLEIN AIR Samedi 8 juillet, 21h30 Centre Culturel Aragon OYONNAX CALAMITY, une enfance de Martha Jane Cannary

Film Animation, Famille de Rémi Chayé

1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot familial et soigner les chevaux…

Projection à la tombée de la nuit

Parvis du Centre Culturel Aragon Centre Culturel Aragon OYONNAX 88 cours de verdun 01100 Oyonnax Oyonnax 01100 Oyonnax Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0474819680 https://www.oyonnax.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T21:30:00+02:00 – 2023-07-08T23:00:00+02:00

2023-07-08T21:30:00+02:00 – 2023-07-08T23:00:00+02:00 © Communication Ville d’Oyonnax 2023 Détails Catégories d’Évènement: Ain, Oyonnax Autres Lieu Centre Culturel Aragon OYONNAX Adresse 88 cours de verdun 01100 Oyonnax Ville Oyonnax Departement Ain Lieu Ville Centre Culturel Aragon OYONNAX Oyonnax

Centre Culturel Aragon OYONNAX Oyonnax Ain https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/oyonnax/