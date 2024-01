MARC ANTOINE LE BRET Centre Culturel Antoine de st Exupery Caraman Catégorie d’Évènement: CARAMAN MARC ANTOINE LE BRET Centre Culturel Antoine de st Exupery Caraman, 18 mai 2024, Caraman. La fin de l’humanité est proche ! C’est ce que d’éminents chercheurs prédisent, et d’ailleurs, le changement climatique est déjà en cours.A travers la voix de personnalités, Marc Antoine Le Bret vous fait découvrir en avance tout ce que n’aurez sûrement pas le temps de voir en vrai.C’est le spectacle de la fin du monde, avant la fin du monde! En bien plus drôle!

Tarif : 37.50 – 37.50 euros.

Début : 2024-05-18 à 20:45 Réservez votre billet ici Centre Culturel Antoine de st Exupery CENTRE VILLE 31460 Caraman 31 Détails Catégorie d’Évènement: CARAMAN Autres Code postal 31460 Lieu Centre Culturel Antoine de st Exupery Adresse CENTRE VILLE Ville Caraman Departement 31 Lieu Ville Centre Culturel Antoine de st Exupery Caraman Latitude 43.530468 Longitude 1.758192 latitude longitude 43.530468;1.758192

Centre Culturel Antoine de st Exupery Caraman 31 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caraman/