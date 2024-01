HOMMAGE A CLAUDE NOUGARO Centre Culturel Antoine de st Exupery Caraman Catégorie d’Évènement: CARAMAN HOMMAGE A CLAUDE NOUGARO Centre Culturel Antoine de st Exupery Caraman, 11 février 2024, Caraman. Pianiste de grand talent, auteur compositeur et chanteur, Marc HÉVÉA propose un spectacle tout en subtilité, une complicité exceptionnelle entre trois artistes, l’univers de Claude Nougaro est bien là ! D’ailleurs cela n’a pas échappé à sa femme, Hélène Nougaro, qui après l’écoute de cette création s’est adressée à Marc Hévéa par ces mots :« Je voulais vous remercier pour « Nos liens de chant », c’est une très belle chanson, très touchante, très sensible, très vraie, vous la chantez avec beaucoup d’émotion.Un hommage particulièrement touchant.Avec :Jean Luc MIRAULT : basse, contrebasseFred GIRARD : batterie.

Tarif : 17.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-02-11 à 15:00 Réservez votre billet ici Centre Culturel Antoine de st Exupery CENTRE VILLE 31460 Caraman 31 Détails Catégorie d’Évènement: CARAMAN Autres Code postal 31460 Lieu Centre Culturel Antoine de st Exupery Adresse CENTRE VILLE Ville Caraman Departement 31 Lieu Ville Centre Culturel Antoine de st Exupery Caraman Latitude 43.530468 Longitude 1.758192 latitude longitude 43.530468;1.758192

Centre Culturel Antoine de st Exupery Caraman 31 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caraman/